Роднина о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Они настроили бы полмира против себя, Овечкин показывал такие результаты»

Ирина Роднина оценила желание администрации Джо Байдена исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что в 2024 году в США рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«За время работы администрация Байдена столько всего наделала и натворила, что ничему не удивлюсь. Вполне могли рассматривать и такой вариант.

Но дело в том, что Овечкин такие результаты показывал, что подобное решение было бы против самих себя. Тем самым они настроили бы против половину мира.

Не знаю, по этой ли причине от такого решения в итоге отказались, гадать не хочу», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина .

