  • Администрация Байдена рассматривала исключение Овечкина и других россиян из НХЛ для давления на Путина перед обменом заключенными (Wall Street Journal)
124

Администрация Джозефа Байдена рассматривала исключение россиян из НХЛ.

Как сообщает Russian Machine Never Breaks со ссылкой на Wall Street Journal, в администрации теперь уже бывшего президента США рассматривали возможность исключить всех российских хоккеистов из американской лиги, включая капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, с целью давления на президента РФ Владимира Путина в рамках работы над обменом заключенными.

Перед обменом между Россией и США в августе 2024 года советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы добиться освобождения американских граждан, заключенных под стражу в РФ.

Согласно данным QuantHockey, в прошлом сезоне в НХЛ выступали 65 игроков из России. В апреле Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
