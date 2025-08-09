Губерниев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Фейк какой-то – из лиги забрали бы миллиард долларов. Наши ребята приносят огромные доходы»

Дмитрий Губерниев прокомментировал желание Джо Байдена исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Это фейк какой-то. На каких основаниях власти США в принципе могли бы это сделать? А Малкина, у которого американский паспорт, они бы как выгнали?

Конечно, и НХЛ на это не пошла бы никогда. Тем самым администрация США просто забрала бы миллиард долларов из лиги. Мы же понимаем, что Овечкин и остальные наши ребята – не только классные хоккеисты. Они приносят огромные доходы.

Так что совсем не верю в эту информацию», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

