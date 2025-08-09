Дэйли о вероятности исключения россиян из НХЛ в 2024-м: «Нами никогда не упоминалась такая возможность. Не думаю, что она серьезно рассматривалась»

Вице‑комиссионер НХЛ отрицает, что россиян могли отстранить от игры в 2024 году.

Ранее Wall Street Journal сообщил , что советник Белого дома по национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена, Джейк Салливан, в 2024 году рассматривал возможность высылки из США российских хоккеистов. Подобное решение должно было оказать давление на президента РФ Владимира Путина в рамках работы над обменом заключенными.

«Такая возможность нами никогда не упоминалась. Я не думаю, что она когда‑либо серьезно рассматривалась», – сказал вице‑комиссионер НХЛ Билл Дэйли .

Кожевников о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Импортная дурь, не верю западной прессе. Они придумывают, будоражат публику, а мы обсуждаем эту провокацию»