Плющенко о том, с каким фигуристом можно сравнить Овечкина по статусу и масштабу личности: «Конечно, Плющенко»
Евгений Плющенко сравнил себя с Александром Овечкиным.
В Мытищах проходит детско‑юношеский хоккейный турнир Ovi Cup. Сегодня состоится гала-матч с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.
– Что вы ждете от гала‑матча «Ови Кап»?
– Наслаждения от классной игры. Вокруг все – легенды, все – великие.
Хотел бы поблагодарить за приглашение Сашу Овечкина, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, министерство спорта Московской области. Спасибо, что создаете такие праздники.
– Овечкин побил рекорд Гретцки. С каким великим фигуристом всех времен можно сравнить Александра по статусу и масштабу личности?
– Конечно, это Евгений Плющенко, – сказал Евгений Плющенко.
«Настроил Саню, и он сейчас прет». Плющенко – друг и фанат Овечкина
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости