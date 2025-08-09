Плющенко о том, с каким фигуристом можно сравнить Овечкина по статусу и масштабу личности: «Конечно, Плющенко»

Евгений Плющенко сравнил себя с Александром Овечкиным.

В Мытищах проходит детско‑юношеский хоккейный турнир Ovi Cup. Сегодня состоится гала-матч с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.

– Что вы ждете от гала‑матча «Ови Кап»?

– Наслаждения от классной игры. Вокруг все – легенды, все – великие.

Хотел бы поблагодарить за приглашение Сашу Овечкина, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, министерство спорта Московской области. Спасибо, что создаете такие праздники.

– Овечкин побил рекорд Гретцки. С каким великим фигуристом всех времен можно сравнить Александра по статусу и масштабу личности?

– Конечно, это Евгений Плющенко, – сказал Евгений Плющенко .

