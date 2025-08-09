47

Плющенко о том, с каким фигуристом можно сравнить Овечкина по статусу и масштабу личности: «Конечно, Плющенко»

Евгений Плющенко сравнил себя с Александром Овечкиным.

В Мытищах проходит детско‑юношеский хоккейный турнир Ovi Cup. Сегодня состоится гала-матч с участием звезд спорта и шоу-бизнеса.

– Что вы ждете от гала‑матча «Ови Кап»?

– Наслаждения от классной игры. Вокруг все – легенды, все – великие.

Хотел бы поблагодарить за приглашение Сашу Овечкина, губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, министерство спорта Московской области. Спасибо, что создаете такие праздники.

– Овечкин побил рекорд Гретцки. С каким великим фигуристом всех времен можно сравнить Александра по статусу и масштабу личности?

– Конечно, это Евгений Плющенко, – сказал Евгений Плющенко.

«Настроил Саню, и он сейчас прет». Плющенко – друг и фанат Овечкина

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Овечкин
logoЕвгений Плющенко
logoМатч ТВ
мужское катание
logoсборная России
logoНХЛ
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок Овечкина. Команда Овечкина победила команду Дацюка в матче звезд – 11:7. Шестилетний сын Александра забросил 4 шайбы
749 августа, 10:30
ЦСКА и «Ак Барс» сыграют в финале Кубка Овечкина, «Локомотив» и «Салават» поборются за бронзу. Перед финалом пройдет гала-матч с участием самого Александра, Ротенберга, Мостового
78 августа, 18:10
Афиногенов о «Харламов трофи» у Овечкина: «Александр побил рекорд Гретцки, этим все сказано. Считаю его, Бобровского и Кучерова лучшими»
28 августа, 16:39
Главные новости
Владислав Дикиджи вернул темный цвет волос
19сегодня, 09:18Видео
Министр спорта Татарстана Леонов о Валиевой: «Если будет инициатива какого‑то проекта – всегда готовы к переговорам»
41сегодня, 06:34
Контрольные прокаты. Лазарев, Федотов, Сарновский, Колесников, Карартынян, Воронов покажут короткие программы
34сегодня, 06:01
Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России в Новогорске
132сегодня, 06:00
Cranberry Cup. Садовский победил, Александр Селевко – 2-й, Гоголев – 3-й
40вчера, 19:52
Аделия Петросян провела мастер-класс в «Лужниках»
21вчера, 18:15
Cranberry Cup. Левито победила, Самоделкина – 2-я, Чжи А Син – 3-я
217вчера, 15:49
Дмитрий Козловский: «Мы с Бойковой катаемся очень долго – шутим, что иногда в браке столько не живут. Я видел много других пар, сейчас они нигде»
36вчера, 15:30
Ирина Роднина: «Хотела бы, чтобы дочка жила рядом в России, и пробовала это сделать. Но у нее есть право выбора»
7вчера, 14:54
Сотникова о работе с Буяновой: «Когда-то мне нужно было это добавить – злость, ругань, чтобы прийти в себя, а когда-то нет»
3вчера, 14:38
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11
Александр Гришин был в состоянии алкогольного опьянения, когда его сбила электричка (ТАСС)
2275 августа, 13:40
Энберт о смерти Гришина: «Большая утрата и скорбь. Сложно представить, как будут проходить соревнования без его работы»
35 августа, 12:47
Наталья Бестемьянова о гибели Гришина: «Для всех нас это очень большая потеря»
5 августа, 10:41
Дмитрий Соловьев о Гришине: «Это был очень крутой специалист и очень хороший человек»
5 августа, 10:37
Ксения Гущина: «Не уверена, что вижу себя тренером в будущем. Думаю над тем, чтобы пойти учиться на психолога – мне это было бы интереснее»
214 июля, 10:56