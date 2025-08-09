Аршавин об Овечкине: «Настоящий русский мужик, богатырь»

Андрей Аршавин назвал Александра Овечкина богатырем.

Экс-футболист «Зенита » и сборной России участвует в гала‑матче на детском турнире Ovi Cup, который проходит в Мытищах.

– Вы стали хоккейным человеком: ездите в Вашингтон, пишете блоги, берете интервью у Овечкина, работаете тренером на Матче звезд КХЛ. Кайфуете от атмосферы?

– В целом все то, что я пока делал с хоккеем, мне приносило много удовольствия. Но просто я работаю с топ‑уровнем. Если я погружусь вниз, то, возможно, удовольствия будет меньше (смеется).

В принципе я не ждал, что Саша меня чем‑то будет поражать [в общении]. Я бы сказал, что Овечкин – настоящий русский мужик. Богатырь.

Я хочу забить [в гала‑матче]. Мне надо, чтобы Игорь Шестеркин сделал вид, что у него ловушка не поднялась или шайба под щитком прошла. Я сказал: «Игорь, мне нужен гол». Просто гол. Потому что в Матче звезд КХЛ я уже забивал. А теперь хочу забить в матче с Овечкиным. Думаю, многие хоккеисты такого не добивались.

– Какие у вас чувства перед сегодняшним матчем «Зенита» с «Ахматом»? Кто выиграет сезон РПЛ?

– Пока трудно сказать, кто выиграет сезон. Слишком рано. А моя задача – после этого гала‑матча в Мытищах прыгнуть в машину и успеть доехать до 20:00 до Санкт‑Петербурга, чтобы там посмотреть футбол, – сказал Андрей Аршавин .

Александр Мостовой: «Я мог бы уехать в НХЛ, если бы занимался хоккеем. Но я занялся футболом»