Захарова об администрации Байдена и возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием»

Мария Захарова прокомментировала желание Джо Байдена исключить россиян из НХЛ.

Ранее появилась информация , что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

«Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Фетисов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Сколько Байден понаделал, нам еще расхлебывать и расхлебывать. Это только слова, никто не дал бы этого сделать»