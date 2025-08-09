Захарова об администрации Байдена и возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием»
Мария Захарова прокомментировала желание Джо Байдена исключить россиян из НХЛ.
Ранее появилась информация, что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.
«Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Фетисов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Сколько Байден понаделал, нам еще расхлебывать и расхлебывать. Это только слова, никто не дал бы этого сделать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
