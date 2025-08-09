  • Спортс
  Ротенберг о матче звезд на Ovi Cup: «Проводим, чтобы в будущем обыграть всех, включая Канаду. Это очень сильный тимбилдинг»
Ротенберг о матче звезд на Ovi Cup: «Проводим, чтобы в будущем обыграть всех, включая Канаду. Это очень сильный тимбилдинг»

Роман Ротенберг заявил, что российские хоккеисты готовятся обыграть Канаду.

Бывший главный тренер СКА участвует в гала‑матче на детском турнире Ovi Cup, который проходит в Мытищах.

– Благодарен, что меня сюда пригласили. Спасибо Александру Овечкину, правительству Московской области, лично губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву. Они который уже год организуют замечательный турнир.

Посмотрите, сколько сегодня приехало звезд. И как счастливы дети! Сюда приехали 24 команды, лучшие в России. Очень сильные юные хоккеисты. Ребята смотрят друг на друга и видят, к чему им стремиться.

Тут очень дружная хоккейная атмосфера. Это и есть наша ставка на будущее. Все понимают – очень важно, чтобы как можно больше детишек играло в хоккей, любило этот вид спорта. И когда они видят таких звезд как Саша Овечкин, то это их мотивирует на дальнейшие подвиги.

– Сейчас сборы перед Олимпиадой проводят канадцы, финны, другие сборные. Что вы думаете об этом как первый вице‑президент ФХР?

– Я думаю, что российские хоккеисты тоже проводят такие сборы – в виде матчей, которые проводятся для болельщиков. Как этот гала‑матч. Это очень сильный тимбилдинг.

И мы проводим такие матчи для того, чтобы в будущем обыграть всех, включая Канаду, – сказал вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
