Артюхин о Ларионове: «В КХЛ мало специалистов, которые играли в НХЛ, могут рассказать, как правильно питаться, готовиться к матчам. У нас другой менталитет»

Евгений Артюхин положительно оценил изменения в СКА при Игоре Ларионове.

– Как вы относитесь к тому, что Игорь Ларионов приучает игроков СКА к правильному питанию?

– На самом деле это хорошая тенденция, это показывает профессионализм. Североамериканская школа этому очень хорошо учит. У нас все-таки другой менталитет в этом плане, и мало таких специалистов, как Игорь Ларионов, которые поиграли за океаном, а теперь могут прийти в команду и рассказать, как правильно надо питаться, как готовиться к играм.

Только не стоит все это делать резко, кто-то из игроков привык к сладкому и так далее. Если будет умеренный, плавный переход, это здорово. Всем клубам нужно к этому стремиться.

– Это важно и молодым игрокам?

– Особенно тем, игрокам, которые хотят себе большую карьеру и играть в НХЛ . Уже с этого возраста надо правильно питаться, потому что это залог восстановления, здоровья и долголетия в хоккее, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Хайруллин о СКА при Ларионове: «Запрет телефонов в раздевалке и столовой. Нет сахару, мучному, соусам, да бульонам, зелени, хлебцам. Тренировки на льду стали интенсивнее»