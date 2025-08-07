Хайруллин о СКА при Ларионове: «Запрет телефонов в раздевалке и столовой. Нет сахару, мучному, соусам, да бульонам, зелени, хлебцам. Тренировки на льду стали интенсивнее»

Марат Хайруллин рассказал об изменениях в СКА при Игоре Ларионове.

Тренер возглавил клуб в это межсезонье.

«Новый тренер – новые правила! Думаю, это многим будет интересно. В команде действительно много изменений, и вот ключевые.

Тренировочный процесс:

– разминка общая с тренером (раньше разминались самостоятельно);

– время тренировок 7, 8 утра (раньше освобождаемся и остается больше времени для восстановления);

– тренировки на льду стали интенсивнее, много игровых упражнений на коротком участке поля (это стимулирует скорость принятия решений).

В быту:

– запрет телефонов в раздевалке и столовой;

– в раздевалке на месте каждого игрока должен быть полный порядок без лишних вещей, только форма;

– у каждого игрока заведена папка с рекомендациями от доктора: необходимые витамины, процедуры, массажи, а также на какие группы мышц нужно уделить особое внимание при разминке/заминке.

Питание:

Эта тема заслуживает отдельного поста! Но если вкратце, НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам.

Ну как-то так», – написал нападающий СКА Марат Хайруллин .