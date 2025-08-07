Ларионов о знакомстве с Дацюком: «Это «Детройт», подходит молодой человек, говорит по-русски: «Можно ключ от номера? Боумэн сказал, я живу с вами». Говорю: «Ты кто такой?» Он: «Паша Дацюк»

Игорь Ларионов рассказал о том, как познакомился с Павлом Дацюком.

«Я, наверное, сейчас вернусь в 2001 год. Это «Детройт », когда молодой Паша Дацюк приехал на первый сбор команды. Как ты помнишь, у нас было общее собрание команды, цели на сезон.

Наверное, в зале было человек 75, потому что игроки главной команды, фарм-клуб, драфт-пики, приглашенные и так далее.

После собрания ко мне подходит молодой человек и говорит по-русски: «Можно мне ключ от номера? Мне сказал Скотти Боумэн , что я живу с вами».

Я говорю: «А ты кто такой?» Он говорит: «Я Паша Дацюк».

Говорю: «Ты откуда?» Он говорит: «Я приехал попробовать попасть в команду».

Я сказал: «Вот бери ключ и иди в номер», – рассказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.