  • Ларионов о знакомстве с Дацюком: «Это «Детройт», подходит молодой человек, говорит по-русски: «Можно ключ от номера? Боумэн сказал, я живу с вами». Говорю: «Ты кто такой?» Он: «Паша Дацюк»
11

Игорь Ларионов рассказал о том, как познакомился с Павлом Дацюком.

«Я, наверное, сейчас вернусь в 2001 год. Это «Детройт», когда молодой Паша Дацюк приехал на первый сбор команды. Как ты помнишь, у нас было общее собрание команды, цели на сезон.

Наверное, в зале было человек 75, потому что игроки главной команды, фарм-клуб, драфт-пики, приглашенные и так далее.

После собрания ко мне подходит молодой человек и говорит по-русски: «Можно мне ключ от номера? Мне сказал Скотти Боумэн, что я живу с вами». 

Я говорю: «А ты кто такой?» Он говорит: «Я Паша Дацюк». 

Говорю: «Ты откуда?» Он говорит: «Я приехал попробовать попасть в команду». 

Я сказал: «Вот бери ключ и иди в номер», – рассказал главный тренер СКА Игорь Ларионов. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
