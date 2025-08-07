Ларионов о знакомстве с Дацюком: «Это «Детройт», подходит молодой человек, говорит по-русски: «Можно ключ от номера? Боумэн сказал, я живу с вами». Говорю: «Ты кто такой?» Он: «Паша Дацюк»
Игорь Ларионов рассказал о том, как познакомился с Павлом Дацюком.
«Я, наверное, сейчас вернусь в 2001 год. Это «Детройт», когда молодой Паша Дацюк приехал на первый сбор команды. Как ты помнишь, у нас было общее собрание команды, цели на сезон.
Наверное, в зале было человек 75, потому что игроки главной команды, фарм-клуб, драфт-пики, приглашенные и так далее.
После собрания ко мне подходит молодой человек и говорит по-русски: «Можно мне ключ от номера? Мне сказал Скотти Боумэн, что я живу с вами».
Я говорю: «А ты кто такой?» Он говорит: «Я Паша Дацюк».
Говорю: «Ты откуда?» Он говорит: «Я приехал попробовать попасть в команду».
Я сказал: «Вот бери ключ и иди в номер», – рассказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: подкаст «PARI с Ларионовым»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости