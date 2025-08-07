  • Спортс
  • Артюхин о Ларионове в СКА: «Тренировать топ-команду – новый вызов, посмотрим, какой хоккей будет пропагандироваться. Хотелось бы, чтобы клуб боролся за Кубок Гагарина, как всегда»
Евгений Артюхин надеется, что Игорь Ларионов будет успешен на посту тренера СКА.

Евгений Артюхин надеется, что Игорь Ларионов будет успешен на посту тренера СКА.

«Перемены не прогнозировались, и все с ног на голову перевернулось. Новый тренерский штаб, новый подход, новая политика. На трансферном рынке мы не увидели громких имен в приобретениях СКА.

Интересно будет посмотреть, как Игорь Ларионов сработает. Для него это новый вызов – тренировать топовую команду. Для этого тоже нужен свой подход.

Посмотрим, какой хоккей будет пропагандироваться в команде. Конечно, хотелось бы, чтобы СКА, как и всегда, ставил высокие задачи и боролся за Кубок Гагарина», – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
