Пашков о ребрендинге «Куньлуня»: «Репутация вечного аутсайдера не украшает китайский спорт, он всегда занимал самые высокие места. Руководство это не устраивает, видимо»

Александр Пашков оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге.

КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня » на «Шанхайские Драконы».

«Наличие в КХЛ китайского клуба – это хорошо для развития хоккея. Плюс взаимоотношения с Китаем не на последнем месте.

Если же говорить по существу, то команда много лет является аутсайдером. Видимо, руководство это не устраивает, вот и решили что-то делать.

Тут надо было либо закрывать проект, либо серьезно вложиться материально и профессионально. Репутация вечного аутсайдера не украшает китайский спорт, который всегда имел большие достижения и занимал самые высокие места во многих видах, в том числе олимпийских.

Продолжать такую линию не стоило, никому это не было нужно. Так что эта, так сказать, революция может стать первым шагом. Остается лишь подождать, какими будут следующие шаги», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .