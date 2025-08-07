Быков о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные. Хотели развить международные отношения, но проект нужно серьезно дорабатывать»
Вячеслав Быков оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге.
КХЛ ранее сообщила о смене названия «Куньлуня» на «Шанхайские Драконы».
«Было бы интересно знать, уходят ли они из российского хоккея, или одна нога остается? Ясности пока никакой нет.
Искусственный подход – это опыт, который провела лига. Теперь все будут прекрасно понимать, каким образом нужно формировать и создавать регламент.
Нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные в стране. Да, хотели помочь, развить международные отношения, но проект нужно дорабатывать очень серьезно.
Наверняка думали, что все пройдет гладко, но это всегда непросто. КХЛ – серьезный проект, в которым нужно уважать правила, регламент и традиции», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
