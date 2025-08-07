Коньков о Кравеце: «Способен подготовить «Барыс», чтобы клуб цеплялся за плей-офф. В «Авангарде» и «Куньлуне» он показал достойные результаты»
Сергей Коньков высказался о назначении Михаила Кравеца тренером «Барыса».
«Мне нравится работа этого специалиста. Он показал достойные результаты с «Куньлунем» и «Авангардом». Кравец способен подготовить «Барыс» таким образом, чтобы он цеплялся за плей-офф.
Нужно время для того, чтобы подготовиться со всеми игроками, чтобы команда поняла требования, а также найти сочетания, которые принесут результат. Говорить о результатах в перспективе одного-двух месяцев, конечно, сложно.
Но я уверен в том, что «Барыс» будет конкурентоспособной командой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
