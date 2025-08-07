  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Артюхин о ребрендинге «Куньлуня»: «Красивый логотип, болельщикам зайдут перемены, матчи против СКА будут собирать много людей. И в Китае о команде заговорят по-другому»
15

Артюхин о ребрендинге «Куньлуня»: «Красивый логотип, болельщикам зайдут перемены, матчи против СКА будут собирать много людей. И в Китае о команде заговорят по-другому»

Евгений Артюхин положительно оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге.

– Это здорово. Я крайне позитивно отнесся к этому ребрендингу и считаю, что давно надо было это сделать. Сейчас тенденция такая, что практически все клубы через несколько лет меняют логотипы. Команда заходит на новую арену, и это все вовремя.

Хороший ребрендинг, красивый логотип и должна быть новая атрибутика. Болельщикам зайдут такие перемены. Клуб действует и на трансферном рынке. Рано говорить громкие слова, но если так пойдет, то команда будет биться за плей-офф. 

– Болельщикам в Санкт-Петербурге будет интересна команда, связанная с Китаем?

– Я уверен, что это интересно, так как в Питере любят хоккей. Болельщики станут ходить, особенно когда будут приезжать топовые команды. Матчи против СКА будут собирать много людей. И все будет зависеть от того, как команда будет играть. Если она серьезно укомплектуется, то будут хорошие шансы проявить себя.

– Ребрендинг важен, если говорить про возможное возвращение в Китай в будущем?

– Может, после ребрендинга и в Китае о команде заговорят по-другому. В целом это популяризация хоккея и нашей лиги. Если, когда все наладится, клуб переедет в Китай – это будет здорово, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoЕвгений Артюхин
logoСКА
logoКуньлунь Ред Стар
logoКХЛ
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о ребрендинге «Куньлуня»: «Китайцы остаются в КХЛ в соответствии с регламентом, никаких нарушений нет. СКА, например, тоже меняет логотип и внутреннюю систему»
17 августа, 14:48
СКА объявил о переносе 10 матчей регулярки-2025/26 на другие даты
207 августа, 13:40
«Куньлунь» – болельщикам: «9 сезонов, 557 матчей, где бы мы ни играли – в Пекине и Шанхае, Шэньчжэне и Челябинске, Новосибирске и Мытищах – всегда чувствовали поддержку»
656 августа, 21:37
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
2259 минут назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
5сегодня, 05:40
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
3сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
14 минут назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
29 минут назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
51 минуту назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
2сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30