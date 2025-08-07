Артюхин о ребрендинге «Куньлуня»: «Красивый логотип, болельщикам зайдут перемены, матчи против СКА будут собирать много людей. И в Китае о команде заговорят по-другому»

Евгений Артюхин положительно оценил решение «Куньлуня» о ребрендинге.

– Это здорово. Я крайне позитивно отнесся к этому ребрендингу и считаю, что давно надо было это сделать. Сейчас тенденция такая, что практически все клубы через несколько лет меняют логотипы. Команда заходит на новую арену, и это все вовремя.

Хороший ребрендинг, красивый логотип и должна быть новая атрибутика. Болельщикам зайдут такие перемены. Клуб действует и на трансферном рынке. Рано говорить громкие слова, но если так пойдет, то команда будет биться за плей-офф.

– Болельщикам в Санкт-Петербурге будет интересна команда, связанная с Китаем?

– Я уверен, что это интересно, так как в Питере любят хоккей. Болельщики станут ходить, особенно когда будут приезжать топовые команды. Матчи против СКА будут собирать много людей. И все будет зависеть от того, как команда будет играть. Если она серьезно укомплектуется, то будут хорошие шансы проявить себя.

– Ребрендинг важен, если говорить про возможное возвращение в Китай в будущем?

– Может, после ребрендинга и в Китае о команде заговорят по-другому. В целом это популяризация хоккея и нашей лиги. Если, когда все наладится, клуб переедет в Китай – это будет здорово, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин.