КХЛ о смене названия «Куньлуня»: «Шанхайские Драконы» будут выступать в Петербурге. Запущено заочное голосование Совета директоров по изменению состава участников»

КХЛ объявила, что «Шанхайские Драконы» сменят «Куньлунь Ред Стар» в лиге.

«Клуб «Куньлунь Ред Стар » обратился в лигу с просьбой о смене названия команды в предстоящем сезоне Фонбет КХЛ.

КХЛ запустила заочное голосование Совета директоров по изменению состава участников ближайшего чемпионата.

«Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons) будут выступать в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», – говорится на сайте КХЛ.

«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»: «Новая эра. Новые мы»