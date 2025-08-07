КХЛ о смене названия «Куньлуня»: «Шанхайские Драконы» будут выступать в Петербурге. Запущено заочное голосование Совета директоров по изменению состава участников»
КХЛ объявила, что «Шанхайские Драконы» сменят «Куньлунь Ред Стар» в лиге.
«Клуб «Куньлунь Ред Стар» обратился в лигу с просьбой о смене названия команды в предстоящем сезоне Фонбет КХЛ.
КХЛ запустила заочное голосование Совета директоров по изменению состава участников ближайшего чемпионата.
«Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons) будут выступать в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене», – говорится на сайте КХЛ.
«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»: «Новая эра. Новые мы»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
