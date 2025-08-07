В Омске горит СКК имени Блинова. Ранее стартовал проект по реконструкции комплекса
В СКК имени Блинова в Омске случился пожар.
Из спорткомплекса идет дым, отмечает Om1.ru.
В МЧС сообщили, что подразделения направляются к месту возгорания.
Напомним, в Омске ранее стартовал проект по восстановлению СКК им. Блинова, который не эксплуатировался с 2016 года.
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков сообщал, что после ремонта на арене будут выступать «Омские Крылья», а также волейбольная команда «Омичка».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Om1.ru
