В Омске горит СКК имени Блинова. Ранее стартовал проект по реконструкции комплекса

В СКК имени Блинова в Омске случился пожар.

Из спорткомплекса идет дым, отмечает Om1.ru.

В МЧС сообщили, что подразделения направляются к месту возгорания.

Напомним, в Омске ранее стартовал проект по восстановлению СКК им. Блинова, который не эксплуатировался с 2016 года.

Генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков сообщал , что после ремонта на арене будут выступать «Омские Крылья», а также волейбольная команда «Омичка».