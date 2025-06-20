В «Авангарде» хотят в этом году начать эксплуатировать СКК Блинова после ремонта. Там будут играть «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка»
В Омске начался ремонт «СКК им. В. Блинова», который не эксплуатировался с 2016 года.
Генеральный директор «Авангарда» рассказал, что на арене будут выступать фарм-клуб «Омские Крылья», а также волейбольная команда «Омичка».
«Что касается подробностей по срокам, то это осень-зима.
«Омские Крылья», скорее всего, начнут сезон не здесь, хотя мы мечтаем об этом, но есть объективные обстоятельства.
Все подрядчики, с которыми будем работать, надежны и проверены – мы в них уверены.
Облагораживание территории – это, безусловно, часть проекта. Возможно, это произойдет не сразу, но в наших планах преобразовать такую территорию, исходя из современных ландшафтных решений.
Планов очень много, проект еще дорабатывается, но то, что мы здесь не ограничимся одним дворцом, – факт», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.