В «Авангарде» хотят в этом году начать эксплуатировать СКК Блинова после ремонта. Там будут играть «Омские Крылья» и волейбольная «Омичка»

Герман Чистяков рассказал о сроках ввода в эксплуатацию СКК Блинова.

В Омске начался ремонт «СКК им. В. Блинова», который не эксплуатировался с 2016 года.

Генеральный директор «Авангарда» рассказал , что на арене будут выступать фарм-клуб «Омские Крылья», а также волейбольная команда «Омичка».

«Что касается подробностей по срокам, то это осень-зима.

«Омские Крылья», скорее всего, начнут сезон не здесь, хотя мы мечтаем об этом, но есть объективные обстоятельства.

Все подрядчики, с которыми будем работать, надежны и проверены – мы в них уверены.

Облагораживание территории – это, безусловно, часть проекта. Возможно, это произойдет не сразу, но в наших планах преобразовать такую территорию, исходя из современных ландшафтных решений.

Планов очень много, проект еще дорабатывается, но то, что мы здесь не ограничимся одним дворцом, – факт», – сказал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.