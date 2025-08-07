Потуральски о России: «Я ошеломлен, под большим впечатлением. Все, что я вижу, превосходит ожидания. Для меня все в новинку, все интересно»

Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от России.

– Эндрю, как тебя встретила Россия?

– Я действительно ошеломлен, нахожусь под большим впечатлением. Я слышал много хорошего перед приездом, но все, что я вижу, даже превосходит ожидания.

– Что скажешь об Омске в свои первые дни в городе? Напоминает ли он тебе какой-то другой город?

– Ничего подобного в своей жизни я никогда не видел, для меня все в новинку, все интересно.

Сейчас стараюсь все познавать, адаптироваться, с другими иностранцами мы ходим на прогулки, вчера вот вкусно поужинали. Вливаемся и обустраиваемся, – сказал американский новичок «Авангарда » Эндрю Потуральски .