Сушинский о селекции «Авангарда»: «Клуб входит в число претендентов на чемпионство. Они же не взяли молодежь, есть регулярка, чтобы сыграться»

Максим Сушинский оценил селекционную политику «Авангарда».

– В КХЛ еще есть куча команд, которые тоже заявляют свои претензии на Кубок , но чемпионом будет кто‑то один. Кто именно, сейчас сказать невозможно. Но «Авангард » входит в число претендентов на чемпионство.

– Считаете, что омская команда, несмотря на перестройку, сможет добиться серьезных результатов?

– А что вы называете перестройкой? Они же не взяли молодежь.

– Тем не менее состав «Авангард» изменился более чем на половину.

– У них есть регулярный чемпионат, чтобы сыграться, – сказал бывший нападающий сборной России.