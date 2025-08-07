Потуральски о дебютном сезоне в КХЛ: «Иллюзий не питаю, буду смотреть, как все пойдет. Я приехал сражаться и конкурировать, побеждать, открывать для себя новую лигу и страну»

Эндрю Потуральски поделился ожиданиями от дебютного сезона в КХЛ.

– Какие у тебя ожидания от предстоящего сезона в КХЛ?

– Каких-то иллюзий я не питаю, я просто буду смотреть, как все пойдет. Я приехал сюда сражаться и конкурировать, побеждать, получать удовольствие от хоккея, а также открывать для себя новую лигу и новую страну.

Понятно, что наша командная цель – выиграть Кубок Гагарина . Мы все этого хотим, наши великолепные болельщики этого хотят, так что мы будем усердно работать, чтобы приблизиться к успеху.

И уже старт нашей предсезонки нацелен на то, чтобы выстроить этот маршрут к заветной цели, – сказал американский новичок «Авангарда » Эндрю Потуральски .