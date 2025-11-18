Леонтьев об отставках Кудашова и Гру: «Удивлен. В «Динамо» и «Тракторе» лидеры в основном легионеры, мне такая специфика не совсем понятна. Повозка не должна быть впереди лошади»

Олег Леонтьев назвал ставку на легионеров проблемой «Динамо» и «Трактора».

Бывший тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об уходе Алексея Кудашова из «Динамо» и Бенуа Гру из «Трактора ».

– Все тренеры находятся под особым давлением. В отличие от двух предыдущих сезонов много отставок уже осенью.

– Для вас парад отставок – сюрприз?

– Удивлен уходами тренеров в «Динамо » и «Тракторе», все-таки эти команды играли между собой недавно в полуфинале плей-офф.

– В чем проблемы «Динамо» и «Трактора» – ваша версия?

– Это большие команды, они нацелены на максимальный результат. На лидирующих позициях в них – в основном легионеры.

Мне такая специфическая ситуация, честно говоря, не совсем понятна, стремился делать ставку на молодежь и российский костяк, который в балансе должны были усиливать легионеры. Повозка не должна быть впереди лошади, – сказал Леонтьев.