Леонтьев об отставках Кудашова и Гру: «Удивлен. В «Динамо» и «Тракторе» лидеры в основном легионеры, мне такая специфика не совсем понятна. Повозка не должна быть впереди лошади»
Бывший тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался об уходе Алексея Кудашова из «Динамо» и Бенуа Гру из «Трактора».
– Все тренеры находятся под особым давлением. В отличие от двух предыдущих сезонов много отставок уже осенью.
– Для вас парад отставок – сюрприз?
– Удивлен уходами тренеров в «Динамо» и «Тракторе», все-таки эти команды играли между собой недавно в полуфинале плей-офф.
– В чем проблемы «Динамо» и «Трактора» – ваша версия?
– Это большие команды, они нацелены на максимальный результат. На лидирующих позициях в них – в основном легионеры.
Мне такая специфическая ситуация, честно говоря, не совсем понятна, стремился делать ставку на молодежь и российский костяк, который в балансе должны были усиливать легионеры. Повозка не должна быть впереди лошади, – сказал Леонтьев.