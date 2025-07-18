Жамнов о работе в «Спартаке»: «Подход изменится. Если кто-то из ребят думает, что все еще молод и перспективен – пусть забудет. Время делать правильные выводы»

Алексей Жамнов заявил, что изменит требования к игрокам «Спартака».

Ранее главный тренер красно-белых продлил с клубом контракт на три года.

– Очевидно, что на льду играют хоккеисты, а не тренеры. В прошлом сезоне получалось не все, что было задумано и что отрабатывалось на тренировках. Изменятся ли ваш подход и требования?

– Безусловно. Второй сезон многое мне дал и показал, я сделал выводы. В этом чемпионате к игрокам будут другие требования, сто процентов.

Все хотят выиграть, но все зависит от коллектива, от команды. На льду пять игроков, и если один из них выпадает, то это сказывается на результате команды. Если выпадает двое – это вовсе трагедия.

Задача нашего тренерского штаба сделать так, чтобы игроки этим прониклись. Подход изменится. Прошло уже два сезона. Если кто-то из ребят думает, что они все еще молодые и перспективные, то пусть забудут это. Настало время делать правильные выводы: либо ты движешься вперед, либо остаешься на своем уровне.

Для меня все игроки равны, от каждого из них зависит результат матча. Мы не роботы, и все ошибаются, это нормально. Если игрок ошибается, делая правильные вещи, то я никогда не скажу ему ничего плохого и ни в чем не упрекну. Но для меня неприемлемо, когда игрок ошибается, делая то, чего тренерский штаб не просит.

Верно отмечено, что тренер не выходит на лед и не играет. Тренер дает тактическое задание, подсказывает о нюансах, которые должны помочь обыграть соперника. Если игрок прислушивается к требованиям и выполняет их, то добиться желаемого проще.

Мы, тренеры, можем лишь направить игроков, подсказать им, мотивировать, но в хоккей играют именно они. Еще ни один тренер не забросил решающую шайбу и никогда не забросит, – сказал Алексей Жамнов .

Жамнов о «Спартаке»: «Наша задача – сделать еще шаг вверх. Либо мы хотим смотреть в пол в конце сезона, либо хотим поднять чашу. Все зависит от нас самих»