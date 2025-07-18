«Динамо» Минск может обменять Лайла после подписания Тая Смита. Клуб продлил контракт с Брэди в июне (Артур Хайруллин)
«Динамо» Минск рассматривает возможность обмена Брэди Лайла.
Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, минский клуб может обменять 26-летнего защитника после перехода Тая Смит, с которым в четверг был подписан однолетний контракт.
В регулярке-2024/25 Брэди Лайл провел 64 матча и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности +4. 26-летний игрок стал лучшим снайпером-защитником в команде, а также вошел в тройку бомбардиров-защитников «Динамо».
В его активе также 2 (1+1) балла в 11 играх плей-офф.
Сообщалось, что зарплата Лайла по новому контракту составит около 35 млн рублей в год.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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