«Динамо» Минск может обменять Лайла после подписания Тая Смита. Клуб продлил контракт с Брэди в июне (Артур Хайруллин)

«Динамо» Минск рассматривает возможность обмена Брэди Лайла.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, минский клуб может обменять 26-летнего защитника после перехода Тая Смит , с которым в четверг был подписан однолетний контракт.

В регулярке-2024/25 Брэди Лайл провел 64 матча и набрал 28 (12+16) очков при показателе полезности +4. 26-летний игрок стал лучшим снайпером-защитником в команде, а также вошел в тройку бомбардиров-защитников «Динамо ».

В его активе также 2 (1+1) балла в 11 играх плей-офф.

Сообщалось , что зарплата Лайла по новому контракту составит около 35 млн рублей в год.