Коньков о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «В клубе руководствуются соотношением цена-качество, статистикой. Тренера не устроили какие-то вещи»
Сергей Коньков высказался о ситуации с Владимиром Ткачевым в «Авангарде».
Ранее стало известно, что 29-летний форвард покинет «Авангард» в результате расторжения контракта.
«Наверное, при подписании контракта с Ткачевым руководство «Авангарда» взвешивало все риски. Новый тренер посмотрел на него и, наверное, какие-то вещи его не устроили. Может быть, у «Авангарда» будет какой-то новый вектор развития в игре.
Владимир приносил пользу команде. Но, очевидно, в клубе руководствуются соотношением цена-качество и его статистикой», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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