Рыбин о Ткачеве: «Авангард» пошел на расторжение, чтобы не превысить потолок. У него была травма, в плей‑офф что‑то пошло не так, тренер поставил условие, наверное»

Максим Рыбин высказался о ситуации с Владимиром Ткачевым в «Авангарде».

Сегодня стало известно, что омский клуб расторгнет соглашение с Владимиром Ткачевым . Договор с нападающим был рассчитан до 2030 года.

– «Авангард» расторгает контракт с Ткачевым. Как считаете, насколько это эффективный шаг?

– Насколько это эффективный шаг – покажет сезон. Расторжение контракта для любого хоккеиста не самый лучший момент карьеры. Тем более у Владимира был большой контракт, который он своей игрой заслужил.

Но у Ткачева была травма, наверное, в плей‑офф что‑то пошло не так, как планировали, поэтому тренер поставил свое условие, и руководство пошло ему навстречу.

– Стоит ли Ткачев 100 миллионов?

– Раз ему дали эти деньги, значит он их заслужил. «Авангард» очень агрессивно ведет себя на рынке. Подписывает много новых игроков.

Для того, чтобы не превысить потолок зарплат и подписать новых игроков, клуб и пошел на расторжение контракта с Ткачевым. Сейчас сложно дать оценку такому шагу, правильность покажет только сезон.

– Как можно оценить такое решение с точки зрения имиджа? Все‑таки клуб отказался от коренного омича.

– Свои воспитанники – это понятно. Но в нашем хоккее иногда бизнес строится так, что не всегда получается все, как мы хотим.

– Получается, долгосрочные контракты в КХЛ вообще неэффективный инструмент?

– Пришел другой тренер. Например, тот же Григоренко в интервью сказал о том, что он шел в команду к Роману Борисовичу [Ротенбергу ]. Но пришли другие люди, и отношения не заладились.

То же самое и у Толчинского. Ему предложили переподписать контракт, он не согласился, а Разин и «Металлург » пошли на его условия.

– Даже с небольшим повышением зарплаты.

– Это уже, как говорится, агент молодец. Понятно, что никому не хочется расторгать действующие контракты на сумасшедшие по сегодняшним меркам деньги. Такие расторжения – не очень хорошо, но не думаю, что они сильно на имидж повлияют, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.

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