Жамнов о Миронове: «Вожак стаи, к нему прислушиваются. Он пришел в «Спартак» лидером, в «Динамо» был капитаном, после перехода было тяжело»

Алексей Жамнов высказался о лидерских качествах Андрея Миронова.

– Продлили Андрея Миронова. Согласны, что всего за один сезон Андрей смог стать по-настоящему своим?

– Ему было тяжело в первое время после перехода. Было давление со стороны болельщиков «Динамо», и я Андрея прекрасно понимаю по собственному опыту.

Помню, когда начал работать в «Спартаке », но еще не был тренером команды, то, приезжая на динамовскую арену, по пути в ложу в коридорах мне доводилось слышать как хорошие слова в свой адрес, так и «очень хорошие».

У болельщика свои правда и видение ситуации. Поэтому Андрею в первое время было непросто. К тому же «Спартак» и «Динамо » играют в несколько разный хоккей, некоторое время у Андрея ушло на адаптацию.

– Как бы вы оценили его вклад в рост команды, ведь Андрей не только опытный и мастеровитый защитник, но и игрок с важными человеческими качествами.

– Он был капитаном в «Динамо», пришел в «Спартак» лидером во всех отношениях. Игроки к нему прислушиваются. Можно сказать, что Андрей – вожак стаи. Он замечательный человек.

– Можно ли уже сейчас сказать, что Андрей будет капитаном «Спартака» в новом сезоне?

– Этот вопрос решит вся команда уже перед стартом сезона, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .