Жамнов о Миронове: «Вожак стаи, к нему прислушиваются. Он пришел в «Спартак» лидером, в «Динамо» был капитаном, после перехода было тяжело»
– Продлили Андрея Миронова. Согласны, что всего за один сезон Андрей смог стать по-настоящему своим?
– Ему было тяжело в первое время после перехода. Было давление со стороны болельщиков «Динамо», и я Андрея прекрасно понимаю по собственному опыту.
Помню, когда начал работать в «Спартаке», но еще не был тренером команды, то, приезжая на динамовскую арену, по пути в ложу в коридорах мне доводилось слышать как хорошие слова в свой адрес, так и «очень хорошие».
У болельщика свои правда и видение ситуации. Поэтому Андрею в первое время было непросто. К тому же «Спартак» и «Динамо» играют в несколько разный хоккей, некоторое время у Андрея ушло на адаптацию.
– Как бы вы оценили его вклад в рост команды, ведь Андрей не только опытный и мастеровитый защитник, но и игрок с важными человеческими качествами.
– Он был капитаном в «Динамо», пришел в «Спартак» лидером во всех отношениях. Игроки к нему прислушиваются. Можно сказать, что Андрей – вожак стаи. Он замечательный человек.
– Можно ли уже сейчас сказать, что Андрей будет капитаном «Спартака» в новом сезоне?
– Этот вопрос решит вся команда уже перед стартом сезона, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.