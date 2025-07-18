Рыбин о Ротенберге в «Динамо» и давлении на Кудашова: «Не нужно пытаться раскачать лодку. Спортивный результат даст ответы на все вопросы»

Максим Рыбин высказался о приходе Романа Ротенберга в совет директоров «Динамо».

– Приход Ротенберга хорошо сказался на динамовской школе. Сейчас началось сотрудничество с «Красной машиной», хоккей делается доступным, возможно, детям даже форму выдавать будут – это классно.

– Наверняка присутствие в совете директоров клуба Ротенберга, который еще недавно был главным тренером СКА, будет давить на Алексея Кудашова. Сможет ли с этим справится главный тренер бело‑голубых?

– Отвечу коротко и емко: спортивный результат даст ответы на все вопросы. И не нужно искать какую‑то подоплеку и пытаться раскачать лодку.

Тем более, что сам Кудашов говорил, что он спокойно работает, – сказал бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин.