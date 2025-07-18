Клубы КХЛ интересуются Лисоном. У форварда 17 очков в 62 играх за «Анахайм» в прошлом сезоне
Бретт Лисон находится в сфере интересов клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне 26-летний канадский нападающий (195 см, 90 кг) провел 62 матча за «Анахайм» и набрал 17 (5+12) очков. «Дакс» не продлили контракт с Лисоном.
В сезоне-2021/22 форвард выступал за «Вашингтон» и отметился 6 (3+3) очками в 36 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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