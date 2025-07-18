Клубы КХЛ интересуются Лисоном. У форварда 17 очков в 62 играх за «Анахайм» в прошлом сезоне

Бретт Лисон находится в сфере интересов клубов Фонбет Чемпионата КХЛ.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне 26-летний канадский нападающий (195 см, 90 кг) провел 62 матча за «Анахайм » и набрал 17 (5+12) очков. «Дакс» не продлили контракт с Лисоном.

В сезоне-2021/22 форвард выступал за «Вашингтон» и отметился 6 (3+3) очками в 36 играх.