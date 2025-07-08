В штаб «Спартака» вошел экс-тренер «Флориды» по физподготовке Мур. Кравчук будет работать с защитниками

«Спартак» усилил тренерский штаб специалистом из «Флориды».

Красно-белые объявили тренерский состав на сезон-2025/26.

Во главе штаба остался Алексей Жамнов . Алексей Ковалев и Евгений Перов – его помощники, Сергей Климкович по-прежнему будет работать с вратарями.

Новичками стали тренер по защитникам Игорь Кравчук и два специалиста по физической подготовке: двукратный обладатель Кубка Гагарина Хассан Саид, работавший в «Спартаке » с 2017 по 2021 год, а также Энтони Мур.

Он был помощником тренера по физподготовке во «Флориде » в сезоне-2023/24. В минувшем чемпионате Мур не работал с командой.

«Спартак» и Жамнов продлили соглашение до 2028 года