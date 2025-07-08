В штаб «Спартака» вошел экс-тренер «Флориды» по физподготовке Мур. Кравчук будет работать с защитниками
«Спартак» усилил тренерский штаб специалистом из «Флориды».
Красно-белые объявили тренерский состав на сезон-2025/26.
Во главе штаба остался Алексей Жамнов. Алексей Ковалев и Евгений Перов – его помощники, Сергей Климкович по-прежнему будет работать с вратарями.
Новичками стали тренер по защитникам Игорь Кравчук и два специалиста по физической подготовке: двукратный обладатель Кубка Гагарина Хассан Саид, работавший в «Спартаке» с 2017 по 2021 год, а также Энтони Мур.
Он был помощником тренера по физподготовке во «Флориде» в сезоне-2023/24. В минувшем чемпионате Мур не работал с командой.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости