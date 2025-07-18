Черкас о «Куньлуне» в Петербурге: «Если привлекут знаковых хоккеистов, покажут интересную игру, зритель может пойти. Китайская команда в КХЛ – это любопытно»

Сергей Черкас считает, что «Куньлунь» может привлечь болельщиков в Петербурге.

Ранее стало известно, что китайский клуб будет проводить домашние матчи Фонбет Чемпионата КХЛ на «СКА-Арене». С 2020 года он выступал в Мытищах.

«Китайская команда в КХЛ – это все равно интересно. Когда в лиге играли иностранные команды, это было неплохо. Вопрос в уровне.

Считаю, «Куньлунь» в состоянии сделать сильную команду. Тот же переезд на «СКА-Арену». Да, бытует мнение, что они не будут собирать людей, но если они приобретут каких-то знаковых хоккеистов, будут показывать интересный хоккей, то зритель может пойти.

Люди пойдут посмотреть на игроков, а в последствии на команду. Просто посмотреть хоккей. Разве не было бы интересно посмотреть на «Куньлунь » с топами КХЛ, если бы китайский клуб составлял им конкуренцию? Это будет любопытно», – сказал бывший вратарь и тренер СКА.