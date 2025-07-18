Крикунов о «Спартаке»: «Средний состав, надо обновлять сильными игроками. Все форварды блистали в регулярке, а потом пропали в прошлом сезоне»

Владимир Крикунов заявил, что «Спартаку» не хватает сильных хоккеистов.

«С таким средним составом «Спартак» не сможет улучшить результаты в КХЛ . Не думаю, что они в плей-офф куда-то далеко зайдут. Надо обновлять состав сильными игроками.

Посмотрите на прошлый плей-офф. Как только матчи начались, все их нападающие пропали. Хотя в регулярке они блистали.

Это я больше про первую тройку говорю: Порядин – Морозов – Голдобин . Пришел плей-офф, и этих ребят не стало. Да, они дают результат команде, но маловато, чтобы выйти в финал Кубка Гагарина.

Сейчас команда строится, возможно, еще кто-то появится, но надо обязательно сохранить Ружичку. Это очень нужный парень для «Спартака ». Ради него можно отказаться от одного человека из состава, чтобы только его сохранить.

Чью-то бы зарплату перекинули ему и все. А на то место взяли бы молодого. У «Спартака» классная школа с перспективной молодежью. Наверняка можно решить этот вопрос», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

В прошедшем сезоне «Спартак» дошел до 2-го раунда Кубка Гагарина, где уступил «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии).