Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, выставлен в Зале славы в Торонто

Свитер Александра Овечкина выставлен в Зале хоккейной славы в Торонто.

6 апреля капитан «Вашингтона » забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Айлендерс» и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Пресс‑служба музея в соцсети опубликовала фото джерси, которое представлено в экспозиции «НХЛ сегодня».

Фото: x.com/HockeyHallFame