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  • Лямкин о сравнениях с Никулиным: «Это живая легенда, игрок другого уровня. Мне еще 5-7 лет нужно сыграть на уровне прошлого года, а не один хороший сезон выдать»
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Лямкин о сравнениях с Никулиным: «Это живая легенда, игрок другого уровня. Мне еще 5-7 лет нужно сыграть на уровне прошлого года, а не один хороший сезон выдать»

Никита Лямкин прокомментировал сравнения с Ильей Никулиным.

В прошлом сезоне 29-летний защитник «Ак Барса» набрал 44 (8+36) очка в 68 играх Фонбет чемпионата КХЛ при полезности «плюс 28». В 13 играх Кубка Гагарина он добавил 4 (1+3) балла.

– Вас сравнивают с Ильей Никулиным, в частности такие сравнения делал генеральный менеджер команды Марат Валиуллин. Вам они льстят?

– Это живая легенда хоккея, команды. Я и Никулин – пока люди совсем разного класса. Илья – игрок другого уровня, легенда для «Ак Барса» наравне с Алексеем Морозовым и Данисом Зариповым, великий человек.

Не стал бы себя сравнивать с Ильей, мне еще лет пять-семь нужно сыграть на том же уровне, как в прошлом году, чтобы позволять себе такие сравнения. А не один хороший сезон выдать.

– И взять все-таки еще один Кубок Гагарина?

– Разумеется, и не один. Без побед легендами не становятся. «Ак Барс» той эпохи – сильнейшая команда нашей страны, сильнейшие игроки по эту сторону океана, ездили на чемпионаты мира, Олимпиаду.

Серьезнейшие люди, я пока даже и близко не там. Но стремление есть, конечно, – сказал Никита Лямкин.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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logoКХЛ
logoАлексей Морозов
logoАк Барс
logoДанис Зарипов
logoИлья Никулин
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