Овечкин присутствует на матче «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ

Александр Овечкин посетил матч «Динамо» против «Балтики» в 1-м туре Мир РПЛ.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин посетил игру. До старта матча он ел чипсы, сидя на трибуне в шарфе с символикой «Динамо ».

Напомним, Овечкин является воспитанником московского «Динамо».

Игра проходит на «ВТБ Арене». Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.