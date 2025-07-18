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Овечкин присутствует на матче «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ

Александр Овечкин посетил матч «Динамо» против «Балтики» в 1-м туре Мир РПЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил игру. До старта матча он ел чипсы, сидя на трибуне в шарфе с символикой «Динамо». 

Напомним, Овечкин является воспитанником московского «Динамо». 

Игра проходит на «ВТБ Арене». Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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