Овечкин присутствует на матче «Динамо» – «Балтика» в 1-м туре РПЛ
Александр Овечкин посетил матч «Динамо» против «Балтики» в 1-м туре Мир РПЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин посетил игру. До старта матча он ел чипсы, сидя на трибуне в шарфе с символикой «Динамо».
Напомним, Овечкин является воспитанником московского «Динамо».
Игра проходит на «ВТБ Арене». Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
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