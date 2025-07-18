Глава профсоюза игроков НХЛ о потолке зарплат: «Такого роста мы еще не видели – нечто похожее было в НБА. Если экономика останется стабильной, ситуация может стать еще лучше»
Ранее лига и Ассоциация игроков продлили коллективное соглашение до 2030 года.
– Как вы думаете, в рамках нового соглашения будет больше перемещений игроков, чем сейчас?
– Сложно сказать, поживем – увидим. Многие ожидали движения на рынках уже в этом году, но оно оказалось не таким уж значительным.
Вероятно, к концу следующего сезона мы лучше поймем, что может означать резкий рост потолка зарплат. В сезоне-2026/27 он вырастет c 95 млн долларов до 104 млн, а годом позже планируется его увеличение до 113,5 миллиона долларов.
Мы еще не видели такого роста в хоккее – нечто похожее было в НБА. Сейчас у нас все отлично, и, похоже, ситуация может улучшиться в дальнейшем, если экономика останется стабильной, а доходы высокими, – сказал глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш.
НХЛ ввела потолок зарплат в плей-офф. Правила вступят в силу с сезона-2026/27