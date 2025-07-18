Коньков о Ткачеве: «Вернуться в СКА – идеальный вариант, система Ларионова ему подходит. Амбиции Владимира нацелены на команды, которые борются за чемпионство»
Сергей Коньков считает, что Владимиру Ткачеву стоит перейти в СКА.
Ранее стало известно, что 29-летний форвард покинет «Авангард» в результате расторжения контракта.
«Думаю, амбиции Ткачева нацелены на команды, которые борются за чемпионство. Он будет в эту сторону смотреть.
Идеальный вариант – вернуться в СКА. Полагаю, система Ларионова отлично ему подходит», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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