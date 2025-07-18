Коньков о Ткачеве: «Вернуться в СКА – идеальный вариант, система Ларионова ему подходит. Амбиции Владимира нацелены на команды, которые борются за чемпионство»

Сергей Коньков считает, что Владимиру Ткачеву стоит перейти в СКА.

Ранее стало известно , что 29-летний форвард покинет «Авангард» в результате расторжения контракта.

«Думаю, амбиции Ткачева нацелены на команды, которые борются за чемпионство. Он будет в эту сторону смотреть.

Идеальный вариант – вернуться в СКА. Полагаю, система Ларионова отлично ему подходит», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

Сопин о расторжении контракта с Ткачевым: «Переговоры не увенчались успехом. Сложнейшее решение, но «Авангарду» нужны деньги для усиления других линий»