Жамнов о «Спартаке»: «Наша задача – сделать еще шаг вверх. Либо мы хотим смотреть в пол в конце сезона, либо хотим поднять чашу. Все зависит от нас самих»
Алексей Жамнов назвал цели «Спартака» на следующий сезон КХЛ.
В минувшем Кубке Гагарина красно-белые дошли до второго раунда, где уступили «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии).
«Адекватная задача – преодолеть достигнутый рубеж. Мы дошли до определенной вершины, поднялись на нее. Наша задача – не остановиться, а сделать еще шаг вверх.
Ничего придумывать не надо, все уже придумано. Либо мы хотим в конце сезона сидеть и смотреть в пол и думать: «Что же мы сделали не так?» и довольствоваться тем, что имеем, либо мы хотим поднять над собой чашу.
Все зависит от нас самих», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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