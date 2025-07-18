Жамнов о «Спартаке»: «Наша задача – сделать еще шаг вверх. Либо мы хотим смотреть в пол в конце сезона, либо хотим поднять чашу. Все зависит от нас самих»

Алексей Жамнов назвал цели «Спартака» на следующий сезон КХЛ.

В минувшем Кубке Гагарина красно-белые дошли до второго раунда, где уступили «Салавату Юлаеву» (3-4 в серии).

«Адекватная задача – преодолеть достигнутый рубеж. Мы дошли до определенной вершины, поднялись на нее. Наша задача – не остановиться, а сделать еще шаг вверх.

Ничего придумывать не надо, все уже придумано. Либо мы хотим в конце сезона сидеть и смотреть в пол и думать: «Что же мы сделали не так?» и довольствоваться тем, что имеем, либо мы хотим поднять над собой чашу.

Все зависит от нас самих», – сказал главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов .