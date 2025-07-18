Жамнов об Овечкине: «Живая легенда. Я не представлял, что рекорд Гретцки сможет кто-то побить – у нас в стране родился уникум и сделал это»

Алексей Жамнов считает, что рекорд Александра Овечкина могут и не побить.

В рамках «Матча года» с участием российских звезд НХЛ и КХЛ состоялась церемония чествования Овечкина , побившего рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ.

«Конечно, это было правильно. Он установил рекорд, который неизвестно, когда будет побит и будет ли вообще кем-то превзойден.

Когда я играл в НХЛ, то в те годы я не представлял, что рекорд Гретцки кто-то сможет побить. Но у нас в стране родился такой уникум и сделал это. Он заслуживает этого внимания у нас на родине.

Овечкин – живая легенда. Он все еще играет в хоккей. Наверняка, Александр установит еще более высокую планку для тех, кто попробует побить уже его рекорд», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов .

Фетисов о будущем Овечкина: «Ему надо остаться в НХЛ и играть. Нужно 40 с небольшим шайб до абсолютного рекорда Гретцки. Для этого надо будет потерпеть еще пару сезонов»