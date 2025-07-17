Андронов о тренировках Кучерова: «Не стоит ориентироваться на его расписание – он 6 дней отдохнул и возвращается. Мы не все такие – даже в НХЛ это единичный случай»

Сергей Андронов оценил тренировочный график Никиты Кучерова.

– Никита Кучеров отдыхал шесть дней и начал тренироваться. По вашему опыту, это нормальная практика или все-таки нет?

– Я бы не стал давать этому оценку – нормальная она или нет. Все-таки Никита Кучеров – он один такой. Он уже три года подряд лучший нападающий в самой сильной лиге мира.

Ориентироваться на его расписание другим игрокам не стоит. Он невероятный профессионал, и только он знает, как ему нужно. Вот ему комфортно: шесть дней отдохнул – и все, он возвращается.

Но мы не все такие, как Никита Кучеров . Даже в НХЛ нет таких, как он. Это, скорее всего, единичный случай, который выходит за рамки.

– А если говорить про вас, как у вас сейчас построена предсезонная подготовка? На дворе середина июля, через три недели – сборы в КХЛ.

– Сейчас по большому счету осталось две недели до начала сборов. Эта неделя закончилась, следующая – уже подводящая, интенсивная, близка к максимуму. Потом обязательно нужно будет немного снизить объем и интенсивность, чтобы подойти к сборам не уставшим, а готовым.

Там будут медицинские обследования – нужно их успешно сдать, – сказал форвард СКА Сергей Андронов .