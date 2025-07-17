Андронов про сон: «Встаю в 5:30, ложиться стараюсь в 22 часа. Читал статью американского спецназовца, у них протокол – вставать в одно и то же время. Организм привыкает»

Сергей Андронов из СКА заявил, что старается просыпаться в 5:30 утра.

– Во сколько именно вы встаете?

– Где-то в 5:30–5:45. Я это воспринимаю как ментальную работу. Побеждать себя, побеждать привычки. Первая победа – встать, вторая – заправить постель. Я где-то читал у американского тренера про это. А третья – это холодная ванна.

Понятно, что в голове много «за» и «против», чтобы этого не делать. И вот этот момент для меня важный – он фокусирует. После него я готов тренироваться. То есть я совмещаю два компонента в одном.

– Если вы встаете в 5:30–5:40, то во сколько нужно ложиться, чтобы высыпаться?

– Я стараюсь ложиться в 10 вечера. Пытаюсь. Летом это, конечно, непросто – дети, хочется провести с ними время. Но в идеале – в 10 уже спать.

– Вам 7,5 часов хватает?

– Да, вполне. Я, кстати, читал интересную статью, ее написал американский спецназовец. У них, понятно, очень высокая нагрузка и мало сна. Так вот, у них был такой протокол: вставать всегда в одно и то же время – например, в 5 утра – независимо от того, когда ты лег. Организм привыкает.

Когда у тебя есть точное понимание, что подъем в пять – ты ложишься – пусть даже в 10 или в 11 – и организм сам отключается, не тратит время на внутренний диалог «спать или думать о чем-то».

Он понимает: надо восполнить ресурсы, быстро, эффективно. Насколько это научно доказано – не знаю. Но мне кажется, это действительно работает. Может, на ментальном уровне, – сказал форвард СКА Сергей Андронов .

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