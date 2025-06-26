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Рыбин о селекции СКА: «Главное, чтобы с приходом Ларионова клуб не стал таким же, как «Торпедо». Непонятно, что будет делать команда, если не будет топовых игроков»

Максим Рыбин высказался о селекции СКА при Игоре Ларионове.

«Понятно, что отец подпишет контракт с сыном, но в остальном по трансферам СКА пока вообще тишина. Знаю, что Ротенберг готовил несколько подписаний с хоккеистами, но сейчас их обсуждать не актуально.

А сейчас я слышал, что в команде есть несколько ребят, которые могут сменить клуб. Это Зайцев, Андронов и еще несколько ребят, у которых, по мнению главного тренера СКА, чуть завышены зарплаты.

Понятно, что новых игроков СКА наберет, весь вопрос, кто это будет. Думаю, что в теории даже сейчас можно укомплектовать команду так, чтобы она боролась за высокие задачи.

Но я не очень понимаю, какими игроками это будет делать СКА. Если они хотят убрать некоторых хоккеистов и поменять на других. Я посмотрел свободных на рынке игроков и при всем уважении к ребятам, там сейчас нет игроков, стопроцентно соответствующих уровню СКА. Да, есть хоккеисты для команд со средним бюджетом, а вот топовых лидеров, из которых раньше состоял СКА, нет.

Главное, чтобы с приходом Ларионова СКА не стал таким же, как «Торпедо». Да, можно быстро и хорошо играть, делать красивые передачи, приносить малину на пресс-конференциях, но главное, чтобы в первом раунде никто им не сказал «до свидания», а так может случится. Непонятно, что будет делать команда, если не будет топовых игроков», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

СКА заинтересован в приобретении прав на Линча у «Торпедо» (Артур Хайруллин)

СКА может подписать экс-защитника «Торпедо» Филлипса. Ларионов заинтересован в переходе игрока («Матч ТВ»)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoМаксим Рыбин
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoНикита Зайцев
logoСергей Андронов
logoРоман Ротенберг
logoИгорь Ларионов-младший
logoТорпедо
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