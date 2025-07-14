Кожевников о переходе школы «Красная машина Юниор»: «Динамо» устремилось в погоню за «Спартаком» и СКА – лидерами молодежного хоккея России последнего сезона»
Александр Кожевников оценил переход школы «Красная машина Юниор» в «Динамо».
Ранее стало известно, что детская хоккейная школа вошла в структуру бело-голубых.
«Пока Подмосковье в тишине теряет все хоккейные клубы КХЛ, в Красногорске набирает темп школа «Красная машина Юниор» – и ее перевод под зонтик «Динамо» дает бело-голубым хорошую конкуренцию.
«Спартак» и СКА – лидеры молодежного хоккея России последнего сезона, но «Динамо» теперь, похоже, устремилось в погоню», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
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