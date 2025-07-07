КХЛ опубликовала календарь на сезон-2025/26. Регулярка пройдет с 5 сентября 2025-го по 20 марта 2026-го

Опубликован календарь игр Фонбет чемпионата КХЛ на сезон-2025/26.

Кубок Открытия между «Локомотивом » и «Трактором » пройдет 5 сентября в Ярославле.

Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. В прошлом сезоне было 187 игровых дней.

Каждый клуб проведет по 68 матчей: по 2 игры с каждой командой лиги (по одной дома и в гостях, всего 42 матча), еще 20 – с командами в рамках конференции (по 10 дома и в гостях). Еще 6 матчей состоятся в рамках добора.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд – в рамках конференций, со второго – в перекрестном формате.

Полный календарь игр КХЛ сезона-2024/25 доступен здесь .

КХЛ опубликовала даты 1-й домашней игры каждого клуба в новом сезоне. Кубок Открытия пройдет 5 сентября, «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 8-го, СКА с «Трактором» – 12-го