Кожевников о КХЛ: «Не понимаю, почему мы играем по трансферным правилам НХЛ. Главная задача – развивать свою школу хоккея, воспитывать молодежь. Надо поощрять такие клубы»

Александр Кожевников поделился мыслями относительно трансферов в КХЛ.

«Я считаю, что вся эта трансферная возня вокруг Голдобина , Рашевского, Башкирова и других наших талантов – исключительно во вред и клубам, и КХЛ .

Созданы такие правила, что мы всеми этими «купи-продай» воспитываем не мастеров, а торгашей. Да и клубы получают возможность «схимичить» и накрутить себе бюджет.

Не понимаю, почему мы все время играем по трансферным правилам НХЛ. Там собраны сливки мирового хоккея – и на них люди грамотно делают бизнес, выстраивая все трансферные правила.

У нас и лига другого уровня, и задачи другие. Самая главная – развивать свою школу хоккея, воспитывать молодежь.

Надо поощрять те клубы, которые этим занимаются и которые должны получать за своих воспитанников какие-то льготы или поощрения.

Тот же «Спартак », который недавно стал обладателем Кубка Харламова. Или СКА с «Локомотивом», где запущены хоккейные конвейеры.

А у нас, получается, в плюсе тот же «Авангард », которому дали неограниченный бюджет и который за год перекупил уже два состава.

И это в первую очередь мешает самому Омску – уедут варяги, наступит очередной кризис», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.