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Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «Очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги тасовать состав и посидеть на троне»

Александр Кожевников подверг критике назначение Боба Хартли в «Локомотив».

– В хоккее всю неделю обсуждались назначения Хартли и Галлана. Вы по этим темам мало высказывались.

– Так я же вам говорю, что мне эта тема не интересна – в отличие от поездки Курьянова с Кубком Гагарина (тренер «Локомотива» привез трофей на могилу Александра Вьюхина и в детскую больницу в Омске – Спортс) или перемен в «Динамо».

Хартли – это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне. Все!

Более показательный пример – Галлан. Если его все-таки назначат в «Куньлунь», это будет любопытная история. В ней действительно многое зависит от твоей квалификации – разобранная команда, с которой нужно давать результат. 

Вот здесь равные условия с российскими тренерами, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoКуньлунь Ред Стар
logoКубок Гагарина
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoАнтон Курьянов
logoБоб Хартли
logoАлександр Кожевников
logoЖерар Галлан
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