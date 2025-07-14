Кожевников о Хартли в «Локомотиве»: «Очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги тасовать состав и посидеть на троне»

Александр Кожевников подверг критике назначение Боба Хартли в «Локомотив».

– В хоккее всю неделю обсуждались назначения Хартли и Галлана. Вы по этим темам мало высказывались.

– Так я же вам говорю, что мне эта тема не интересна – в отличие от поездки Курьянова с Кубком Гагарина (тренер «Локомотива » привез трофей на могилу Александра Вьюхина и в детскую больницу в Омске – Спортс) или перемен в «Динамо».

Хартли – это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду – за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне. Все!

Более показательный пример – Галлан. Если его все-таки назначат в «Куньлунь », это будет любопытная история. В ней действительно многое зависит от твоей квалификации – разобранная команда, с которой нужно давать результат.

Вот здесь равные условия с российскими тренерами, – сказал двукратный олимпийский чемпион.