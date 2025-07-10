Локтионов получит 70 млн рублей от СКА за 2 года (Михаил Зислис)
Андрей Локтионов заработает 70 млн рублей в СКА за два года.
Сегодня 35-летний нападающий подписал контракт с армейцами на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Локтионов получит по 35 млн рублей за каждый год соглашения.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ форвард провел 64 матча за «Спартак» и набрал 33 (17+16) очка при полезности «минус 13».
В Кубке Гагарина у Локтионова 10 (2+8) результативных действий за 12 игр при полезности «плюс 4».
Голдобин и Локтионов близки к переходу в СКА. Форварды были клиентами Ларионова, когда он работал агентом («Хоккей без зрителей»)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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