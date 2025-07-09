СКА продлил договор с Менеллом на 3 года. Защитник ранее перешел из «Динамо»

СКА продлил договор с Бреннаном Менеллом.

Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано на 3 года. Ранее хоккеист перешел в армейский клуб из «Динамо » в результате обмена.

В прошлом сезоне Менелл провел за бело-голубых 52 матча с учетом плей-офф. Он набрал 24 (4+20) очка при полезности «минус 5».

Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»