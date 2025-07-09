СКА продлил договор с Менеллом на 3 года. Защитник ранее перешел из «Динамо»
СКА продлил договор с Бреннаном Менеллом.
Новое соглашение с 28-летним защитником рассчитано на 3 года. Ранее хоккеист перешел в армейский клуб из «Динамо» в результате обмена.
В прошлом сезоне Менелл провел за бело-голубых 52 матча с учетом плей-офф. Он набрал 24 (4+20) очка при полезности «минус 5».
Вайсфельд про обмен Менелла в СКА: «Для «Динамо» фантастическая сделка. Бреннан потерял место в составе, клуб получил двух качественных юниоров»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал СКА
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