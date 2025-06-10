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Голдобин и Локтионов близки к переходу в СКА. Форварды были клиентами Ларионова, когда он работал агентом («Хоккей без зрителей»)

Николай Голдобин и Андрей Локтионов близки к переходу в СКА.

Ранее Игорь Ларионов был назначен главным тренером петербургского клуба. 

Как сообщает «Чемпионат», Николай Голдобин близок к обмену из «Спартака» в СКА

В прошедшем сезоне он набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ и стал лучшим бомбардиром «Спартака». В Кубке Гагарина у Голдобина 12 (3+9) очков в 12 матчах.

Вчера агент Андрея Локтионова сообщил, что форвард ушел из «Спартака». Ожидается, что он продолжит карьеру в петербургского клубе. 

В минувшем сезоне 35-летний форвард заработал 33 (17+16) очка и «минус 13» в 64 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 2 заброшенных шайбы и 8 передач в 12 играх.

Напомним, Локтионов и Голдобин были клиентами Игоря Ларионова, когда он занимался агентской деятельностью.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Хоккей без зрителей»
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